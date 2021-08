Le bénéfice net d'Etex s'est envolé au premier semestre

Alors que ses résultats financiers 2020 avaient déjà paradoxalement atteint des sommets en dépit de la crise du coronavirus, l e groupe belge de matériaux de construction Etex semble bien parti pour réaliser à nouveau un grand crû cette année. Sur les six premiers mois de 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 1,448 milliard d'euros, soit une augmentation de 26,8% à données comparables sur un an.

Cette performance s'explique par des marchés très dynamiques, ce qui a eu un impact favorable sur la quasi-totalité des pays où le groupe opère et sur toutes les divisions de la société (notamment les activités de réparation, entretien et amélioration de l'habitat), à l’exception du segment "Industry".

Mais c'est du côté du cash-flow d’exploitation récurrent (rebitda) que les nouvelles sont les meilleures: celui-ci a a atteint 308 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de 60,3% à données comparables sur un an et de 39,0% par rapport au premier semestre 2019.

Maitrise des frais généraux

Alors qu'ils avaient été contenus l'année dernière grâce à des économies et des aides temporaires dues aux circonstances exceptionnelles, ils ont augmenté au premier semestre 2021 en raison de la normalisation de la pandémie. Cette augmentation, toutefois, a été plus que compensée par les mesures d'économie structurelles à long terme.

Le résultat net récurrent (part du Groupe) de la société a augmenté de 106,8% sur un an pour atteindre 155 millions. Le bénéfice net de l’entreprise a atteint 139 millions d'euros, ce qui représente une hausse de 98,0% sur un an et de 44,5% par rapport au premier semestre 2019. Etex fait état de perspectives positives pour l'exercice 2021, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité.