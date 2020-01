Le blanchiment d'argent en hausse dans la construction

Plateformes de transit

Un "win-win" criminel

Le principe des sociétés de compensation est le suivant: il est le fruit d’une alliance entre des acteurs de la fraude sociale dans le bâtiment et ceux de domaines plus classiques de la criminalité comme par exemple le trafic de stupéfiants. Ces derniers disposent en masse de cash à blanchir d’urgence. Les premiers disposent du moyen de les blanchir. C’est une forme d’accord "win-win" qui est ainsi scellé, une double criminalité. "On parle de sociétés constituées sur le pouce. Lors de leur première année d’existence, elles récupèrent sur leurs comptes en banque des millions qui partent vite en cash pour payer des ouvriers sur les chantiers. Cela prend de trois à six mois et, le temps que la TVA et l’ONSS comprennent, il est trop tard. Le système est bien rodé et, le temps que nous, justice, ayons l’info, les comptes sont déjà vides et l’on ne peut plus saisir. Le temps judiciaire est bien trop lent. On n’arrive pas à limiter le phénomène", commente une source judiciaire qui suit ces affaires de très près.