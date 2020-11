Le combo gagnant qui fait grimper CFE en bourse

CFE a dévoilé un chiffre d’affaires supérieur aux attentes du marché et a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Prévisions maintenues

Pour la division de loin la plus importante, la société DEME (dragage, environnement et offshore), le chiffre d’affaires a accusé un repli de 17% , à 1,68 milliards d’euros. Mais dernièrement, l’activité a connu une nette reprise par rapport au premier semestre. Le carnet de commandes s’établit à 3,96 milliards d’euros, en progression de 5,6%. Pour l’ensemble du groupe il a augmenté de 6,7%, à 5,53 milliards d’euros.

Pour 2020, CFE a réitéré ses prévisions . Il table sur une baisse du chiffre d’affaires de DEME (15 à 20%, avec un résultat net positif et en progression par rapport au 1 er semestre), sur un recul du chiffre d’affaires de 10% en " contracting " (avec un résultat net positif) et, enfin, sur un résultat net de BPI (promotion immobilière) en progression.

Stabilisation

CFE semble s’être stabilisée au 3 e trimestre , observe Bart Cuypers, de KBC Securities ("accumuler"; 75 euros). Le Covid peut encore avoir un plus gros impact au 4 e trimestre, mais à un niveau nettement moindre que lors du 2 e trimestre. "Le marché du dragage reste hautement concurrentiel après le Covid, poursuit l’analyste, mais le carnet de commandes reste bien rempli, avec une flotte récente et une position de leader dans les éoliennes offshore."

"Pour 2021 et au-delà, nous restons prudents en raison des risques macro-économiques."

La performance du trimestre a été bonne réduisant le risque sur les prévisions de l’exercice note, pour sa part, Luuk van Beek, de Degroof Petercam ("acheter"; 85 euros), qui ne compte pas modifier de façon importante ses estimations pour 2020. Cependant, l'entreprise reste naturellement prudente en raison de l'impact potentiel de la deuxième vague, ajoute l’analyste. L'approche de CFE sur le Covid est plus confiante que celle de son concurrent Boskalis, et il semble que l'impact sur les opérations soit plus limité .