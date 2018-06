Le magnat de l'immobilier Rubens Menin est "Entrepreneur de l'année"

Les juges ont reconnu sa contribution aux habitants des communautés les plus pauvres du Brésil. Sa société a fourni plus de 320.000 maisons et appartements dans le pays. Dans les 150 villes où l'entreprise est installée, une personne sur 80 vit dans un logement construit par MRV. "M. Menin a pour passion de chercher une société plus juste et plus égalitaire", selon le président du jury Jim Nixon, et directeur exécutif de Nixon Energy Investments, cité par le Financial Times. "Son esprit d'innovation et d'entreprise fait de MRV une entreprise utile".