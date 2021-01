Le projet de tour WTC 4 est mis au placard

La tour WTC 4, sur laquelle planche Befimmo depuis dix ans déjà, est rangée définitivement dans les cartons. Le propriétaire du terrain abandonne le projet en cours et revoit intégralement le concept. "Une tour de bureaux n'est plus ce que le marché demande. Le projet existant est dépassé. Nous allons donc soumettre une nouvelle demande de permis à court terme. Mais nous ne lancerons rien de manière spéculative", admet aujourd’hui le CEO de Befimmo, Benoît De Blieck.

Befimmo avait obtenu – en 2012 déjà – un permis d’urbanisme pour construire une nouvelle tour passive de bureaux de 27 étages et 53.500 m2 juste à côté de la tour WTC3 existante, au n°24 du boulevard Albert II. C’est le bureau d'architectes Jaspers-Eyers & Partners qui en avait dessiné les plans (voir visuel). Les coûts de construction du projet désormais annulé étaient estimés à 140 millions d'euros. Et selon le dernier rapport annuel, le maître d’ouvrage a déjà dépensé 20,3 millions jusqu’ici dans ce projet désormais mis au placard.

Le projet ZIN comme mètre étalon

Ce dossier prioritaire auquel elle fait allusion se trouve juste à côté de la dalle encore vierge, en face de la tour WTC3. Là, la société a investi toute son énergie – et 375 millions d'euros – dans le réaménagement conjoint des vieilles tours WTC1 et WTC2.

Le nouveau projet lancé sur l’ensemble, baptisé ZIN, comprend non seulement des bureaux, où des milliers de fonctionnaires flamands déménageront en 2023, mais aussi plus de 100 logements, un hôtel de 180 chambres, une immense serre et de nombreux services, le tout bordé de nouveaux espaces verts. La carte privilégiant une approche multifonctionnelle offre, depuis quelques années déjà, plus de potentiel durable et moins de risque que l’option, désormais dépassée dans le quartier Nord, de la pure tour de bureaux. Cette évolution du marché s’est encore renforcée avec le confinement et le télétravail généralisé.