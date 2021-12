Le salon Batibouw reporté à mai 2022

Face à l'incertitude des prochains mois et l'augmentation continue des chiffres du coronavirus, les organisateurs du salon Batibouw ont pris la décision de le reporter, plutôt que de l'annuler.

Nouveau coup dur pour les foires et salons bruxellois. Après les annulations du salon de l'Auto et de la Brafa, Batibouw annonce un report de sa tenue. Initialement prévu du 19 au 27 février, le salon de la construction se tiendra donc du 21 au 29 mai, tout comme les autres événements liés à la construction à savoir Installpro et Probuild.

Frédéric François, CEO de Fisa, explique que la demande a été introduite par les exposants soucieux de prendre un "maximum de sécurité et d'éviter tout risque de dérapage".

Les foires et salons ne sont plus considérés sur le plan épidémiologique comme des événements, mais comme des centres commerciaux.

Il rappelle également que légalement, les foires et salons ne sont plus considérés sur le plan épidémiologique comme des événements, mais comme des centres commerciaux. Le protocole est donc quasi identique: jauge de fréquentation, port du masque, CST.

"Batibouw s'étend sur 9 jours et ne connait pas les grandes foules comme au salon de l'Auto. Nous avons donc l'espace et le temps d’accueillir tout le monde. De plus, le salon nécessitant un enregistrement préalable des exposants et des visiteurs, la communication est facilitée. Si un cluster devait apparaître, nous pourrions prévenir tout le monde."

Un agenda bousculé

La difficulté a été de trouver une place dans l'agenda du Brussels Expo. "Depuis une semaine, nous étions dans d'"intenses discussions avec le Brussels Expo qui a su faire preuve de flexibilité et convaincre certains autres événements de déplacer leur date ou de s'établir dans d'autres palais."

46 % Cocoon, qui se tenait du 19 au 22 novembre soit juste au lendemain du codeco, a vu le nombre de visiteurs chuter de 46%.

À cette heure, le salon des vacances ne semble pas encore affecté. Il se tiendra donc du 3 au 6 février. "Nous avons sondé nos exposants et ils sont demandeurs d'organiser le salon au plus tôt dans l'année, car plus on se rapproche des périodes estivales, moins le salon se justifie." Ce qui est moins problématique pour le secteur de la construction.