L'opération semble bétonnée, mais elle n'a pas encore reçu l'aval des autorités de la concurrence. Fero, le spécialiste belge de la signalisation passe en mains allemandes. AVS Verkehrssicherung est leader du marché. Il y a un an et demi, il avait été repris par le fonds anglo-saxon Triton . Ce dernier n'aura toutefois aucune participation directe dans l'entreprise belge.

Les co-CEO de Fero Freeks et Friso Haerens resteront à bord en tant que managers de Fero.

En reprenant Fero, AVS met aussi la main sur les filiales Admibo, Signco (spécialisé dans le marquage au sol), Safetybloc (bermes bétonnées) et Signaroute. Ensemble, le groupe représente un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. Fero emploie 300 personnes. AVS affiche lui un chiffre d'affaires annuel de 107 millions et emploie 610 collaborateurs.