Les Ateliers Mersch doublent de capacité

Le fabricant de structure métaliques liégeois inaugure un nouveau site de production pour accroitre ses capacités et voir plus grand.

La société familiale plus que quiquagénaire fabrique et installe des structures métaliques pour de grands halls. "L'objectif est de pouvoir répondre plus facilement à des demandes pour des poutres de très longues portées", précise Thierry Mersch, le directeur général et représentant de la troisième génération à la tête de l'entreprise.