Les analystes moussent après l’acquisition polonaise de Recticel

Le marché et les analystes financiers ont salué l'acquisition par Recticel d'une usine en Pologne. Ces derniers estiment que le prix payé est correct.

Depuis quelques années, Recticel a décidé de focaliser ses activités sur l’isolation et les mousses flexibles en délaissant l’automobile et la literie (cette division est actuellement en vente). En novembre dernier, elle annonçait la plus importante acquisition de son histoire. Le groupe avait mis 250 millions d’euros sur la table pour racheter FoamPartner qui produit une vingtaine de sorte de mousses.