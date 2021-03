Les salons professionnels de Batibouw reportés à 2022

Il s'agit des salons Probuild, dédié au gros œuvre, à la toiture et aux châssis et fenêtres; Installpro, dédié aux installateurs HVAC, sanitaire et électricité; et Project, dédié au secteur tertiaire. Ils se tiendront durant la semaine du salon Batibouw, prévue du 19 au 27 février 2022.