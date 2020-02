New Issol sur les fonts baptismaux pour relancer le fleuron wallon

Un fleuron wallon est en train de renaître de ses cendres. Issol, l'entreprise wallonne spécialisée dans les installations photovoltaïques d'envergure, cède la place à New Issol. Alors que la société fondée par Laurent Quittre en 2006 à Dison avait fait faillite le 30 septembre dernier, ses principaux actifs ont été repris, début janvier, par un duo d'entrepreneurs , Olivier Demeijer et Michel Grignard.

Nouvelle société...

Les deux hommes connaissent bien la société et son environnement. Le premier avait brièvement officié comme directeur général d'Issol durant quelques mois en 2019 après avoir travaillé auparavant dans l'industrie du verre (AGC, Guardian), tandis que le second siégeait au conseil d'administration d'Issol jusqu'en mai 2019. Ajoutons que Michel Grignard a derrière lui un riche passé de réviseur: il avait fondé avec André Kilesse un cabinet de révisorat, qui avait été ensuite intégré dans BDO, où il a mené une bonne partie de sa carrière.

Le 29 janvier dernier, ils ont créé une nouvelle société anonyme, qu'ils ont baptisée New Issol et logée à la même adresse que l'ancienne, à Andrimont (Dison), près de Verviers. Ils ont réengagé 19 personnes et ont repris des commandes en cours. "Nous sommes très contents d'avoir pu transférer les actifs et remettre les clés d'Issol à un groupe qui pourra la relancer", a souligné le curateur André Renette. "Il est heureux aussi qu'il s'agisse d'un ancrage local et que la société reste aux Plénesses", le zoning industriel situé à cheval sur les territoires de Dison, Thimister et Welkenraedt.