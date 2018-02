Philippe Lhomme: "Nous suivons de près tous les dossiers qui ont trait au futur du Heysel"

Philippe Lhomme (Deficom Group) était présent au Palais 5 du Parc des Expos pour l’ouverture de "son" Batibouw. L’occasion de l’interroger sur le contenu… et le contenant: les murs à rénover.

Philippe Lhomme, le propriétaire de Batibouw, était présent jeudi au Heysel pour l’ouverture de l’édition 2018. Nous lui avons demandé de faire le point sur l’état de santé du salon… et du Heysel, en revenant sur le récent appel du pied du bourgmestre Close pour gérer avec un partenaire privé les infrastructures, qui ont besoin d’un coûteux lifting.

Comment s’annoncent les chiffres 2017 des salons que vous pilotez, après une année 2016 plombée par les attentats?

Les chiffres 2017 – notamment ceux de Batibouw, qui nous occupent aujourd’hui – sont excellents. Et pour 2018, le premier semestre s’annonce excellent également: la particularité d’un salon, c’est que le résultat est quasi clôturé avant l’ouverture. Et chez nous, en plus, il n’y a pas de mauvais payeurs. Le salon des vacances et Batibouw, les deux grosses locomotives du premier semestre, ont fait le plein: le premier a cartonné au-delà de nos espérances en termes de visiteurs et de locations de superficies et Batibouw, il n’y a pas photo: tous les espaces disponibles dans tous les palais ont été loués.

Vue en plein écran ©Laurie Dieffembacq

Combien paient les exposants?

Il y a un prix au mètre carré "nu" ou casco, identique quel que soit le hall – à Bruxelles, on dit le "palais": c’est 147 euros le m². Si la réservation est rapide, il y a une réduction:

137 euros. Pour les retardataires, il y a un petit supplément: 152 euros. Mais il n’y a pas de variation de loyer en fonction du taux de remplissage. On pense d’ailleurs à changer la donne, mais c’est loin d’être décidé. Batibouw, c’est 85% de taux de renouvellement assuré d’un an à l’autre… Les nouveaux exposants représentent donc 15% du total de l’offre disponible.

Pas de fidélisation nécessaire alors?

Si. On fait valoir la loi de l’ancienneté: celui qui resigne garde son emplacement. Si une place se libère, on donne priorité, pour l’occuper, au plus ancien. Mais on donne de temps en temps un coup de canif dans cette règle. Pour l’attractivité du salon, il convient de pouvoir placer les exposants selon l’activité et la taille, en offrant de la visibilité aux nouveaux venus. Certains stands sont dominants par la taille, vous l’aurez vu. On veille donc à la cohabitation harmonieuse.

Sur quelle base triez-vous les exposants?

Le principe est de n’accepter que des importateurs exclusifs et des fabricants. On refuse les retailers, à quelques exceptions près. Van Marcke, par exemple, distribue différentes marques mais a aussi la sienne. C’est comme Facq. Mais ce genre d’exposants méritent d’être bien en vue car ils sont parmi ceux qui font le plus d’efforts pour promouvoir le salon et l’utiliser comme levier commercial.

Vue en plein écran

Vous mutlipliez les sociétés sous faîtière Fisa. Après Fisa Batibouw, Fisa Cocoon, on a vu apparaître Fisa Operations récemment. Il y a également Fisa Brussels, qui avait comme seuls administrateurs à vos côtés jusque fin 2016 Philippe Close et Denis Delforge, le directeur général de Brussels Expo. Compliquées, ces poupées russes quand on n’est pas spécialiste…

Aujourd’hui, la structure importante, c’est Fisa Livecom Brussels, qui détient quasi 100% de Fisa Operations et donc de nos activités événementielles belges. Elle possède deux actionnaires, Deficom Group (+/- 95%) et l’ASBL Foires et Salon de Bruxelles (Brussels Expo), dont Philippe Close est président. C’est pour nous un partenariat naturel, important et à long terme. On s’est d’ailleurs progressivement retiré des salons hors-Bruxelles en se demandant si ça faisait sens de se disperser ailleurs. Au-delà de la conjoncture peu favorable, il y avait une raison stratégique et réfléchie à nous recentrer sur le Heysel et ses salons nationaux. C’est à ce moment qu’on a conclu un partenariat stratégique avec Brussels Expo qui a apporté le Salon de l’Alimentation et le Salon des Vacances dans le portefeuille de Fisa.

Comment les avez-vous rétribués?

En participations dans Fisa LIvecom Brussels. Cela correspondait à une double volonté pragmatique: renforcer l’ancrage bruxellois et valoriser l’infrastructure existante. Il était important pour eux également d’affirmer leur partenariat dans les grands rendez-vous annuels bruxellois, dont Batibouw. Nous représentons aujourd’hui 30-35% du chiffre d’affaires du parc des Expos.

"Exploiter des halls d’expo n’est pas notre métier. Mais à partir du moment où vous avez une telle présence..." Philippe Lhomme Président Fisa

Cela veut dire que vous seriez au premier rang demain pour renforcer ce partenariat sur l’infrastructure du Heysel?

Impossible de ne pas regarder. Exploiter des halls d’exposition, ce n’est pas notre premier métier. Mais à partir du moment où vous avez une telle présence en termes de contenus dans ce lieu plein de potentiel, forcément, il y a un beau challenge et une grande logique. Mais aussi des risques. à ce stade en tout cas, il n’y a pas le moindre accord relatif à l’infrastructure de Brussels Expo entre la Ville et Deficom Group.