Pourquoi KBC "achète" CFE

Il y a une petite semaine, le groupe CFE , filiale du holding anversois Ackermans & van Haaren , publiait des résultats annuels solides. Le chiffre d’affaires progressait de près de 10%, l’Ebitda de 7,5% et le résultat net part du groupe de 7,1% à 180,4 millions d’euros un record pour ce groupe actif dans la construction et le dragage via DEME.