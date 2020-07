Prefer grandit par acquisition pour se diversifier

Le groupe Prefer a investi 7,5 millions d'euros dans une nouvelle usine pour accroître sa production de blocs de béton et diversifier sa gamme de produits.

En rachetant l'entreprise familiale Bertrand en 2016, le groupe Portier avait déjà l'ambition de renouveler complètement les insallations pour accroître la production de blocs de béton et, surtout, diversifier sa gamme de produits préfabriqués . C'est aujourd'hui chose faite moyennant un investissement de près de 7,5 millions d'euros .

Le groupe familial Portier , outre des activités d'immobilier industriel interne, c'est essentiellement Prefer. L'entreprise est active dans le béton préfabriqué via trois implantations : à Flémalle essentiellement, à Sclessin et, depuis 2016, à Hermalle-sous-Huy, dans la vallée mosane.

Diversification

"Les éléments de béton que nous fabriquons s'exportent assez peu. Le coût du transport est très important. Nous ne pouvons donc pas espérer écouler nos produits à plus de 75 km de nos usines ", commente Raphaël Grimont, directeur général de Prefer, et gendre de l'un des deux frères actionnaires du groupe Portier.

Acteur important dans la région liégeoise, Prefer livre la plupart des négociants en matériaux de construction. Les blocs de béton de 9 à 39 cm d'épaisseur sont le produit le plus courant. Mais le fabricant d'éléments de béton préfabriqués s'est historiquement diversifié dans les ourdis, puis dans les traverses de chemins de fer et de trams, dans les systèmes d'aiguillages intégrés, et dans les éléments de sécurisation de voiries comme les casses-vitesses ou les coussins berlinois.