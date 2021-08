Recticel maintient ses prévisions et change de CFO

"En literie, les volumes s'améliorent en raison de la levée des restrictions économiques et de mobilité qui affectaient l'Allemagne et les Pays-Bas".

Bénéfice net en baisse

La forte croissance du chiffre d'affaires se reflète dans le résultat: le bénéfice brut d'exploitation ajusté ( ebitda ) est passé de 19 millions d'euros à 56,9 millions d'euros, un résultat quasiment conforme aux attentes. Le bénéfice net s'élève à 28 millions d'euros . C'est moins que pour la période équivalente en 2020 (60,1 millions d'euros), un résultat qui avait été augmenté par la vente de la branche "Automotive Interiors" et de la division mousse souple.

"La tendance positive des ventes observée au premier trimestre 2021 s'est poursuivie au deuxième trimestre, portée par une très forte demande en isolation et une demande solide en mousses techniques" a commenté le CEO de l'entreprise, Olivier Chapelle. "En literie, les volumes s'améliorent en raison de la levée des restrictions économiques et de mobilité qui affectaient l'Allemagne et les Pays-Bas, en particulier au cours du premier semestre" a-t-il ajouté.