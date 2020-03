Recul de fraquentation pour Batibouw

Le salon de la construction et de la rénovation lançait une nouvelle formule qui a connu une certain succès, mais il a été plombé par la crainte du coronavirus ce week-end.

Batibouw, le plus grand salon de la construction et de la rénovation en Belgique, a attiré environ 187.000 personnes à Brussels Expo du 29 février à ce dimanche, jour de fermeture. Ses organisateurs se félicitent de l'enthousiasme des visiteurs et des exposants malgré une version remaniée et l'influence de l'épidémie de coronavirus.