Robert de Mûelenaere (Confédération Construction): "Le statut social dans la construction n'est pas attractif? C'est faux!"

L’homme qui fédère depuis un quart de siècle le puissant secteur de la construction quitte la tête de la Confédération nationale. Retour sur des hauts, des bas et les dossiers laissés sur la table de son successeur.

En quelques mots, que représente le secteur que vous représentez depuis 25 ans à l'échelle nationale?

D’abord, 200.000 emplois éparpillés partout sur le territoire. Ensuite, nous sommes le bras armé des politiques et la solution à beaucoup de problèmes. En rendant la moitié du chiffre d’affaires total du secteur aux caisses de l’État (cumul ISOC, IPP, TVA et ONSS), nous finançons directement les politiques sociales mises en place. Pour 2021, malgré la crise sanitaire, on s’attend à un chiffre d’affaires global avoisinant 80 milliards d’euros, dont l’État percevra la moitié. Et je ne compte pas l’effet multiplicateur d’activité engendré en amont ou en aval, qui tourne autour de 2,3.

"En rendant la moitié du chiffre d'affaires total du secteur aux caisses de l'État, nous finançons directement les politiques sociales."

Quel est le plus mauvais moment vécu depuis 1997 par le CEO sortant?

Sans aucun doute le dossier avorté d’harmonisation des statuts entre ouvriers et employés. En 2013-2014, on a remis sur la table la question des délais de préavis. La construction avait alors depuis des décennies une convention collective qui prévoyait des délais de préavis courts pour les ouvriers du secteur. Économiquement, cela fonctionnait bien. Nous demandions le maintien de ce système permettant aux entreprises d’embaucher et de se séparer du personnel s'il le faut, en fonction des marchés et des chantiers sur leur table. Le gouvernement Di Rupo était derrière nous. Mais une personne est allée à la Cour constitutionnelle. Des mois plus tard, la Cour a jugé que cette convention n’était pas conforme à la Constitution. Cette décision est une occasion manquée.

Vue en plein écran L'an prochain, le CEO sortant siégera à nouveau au Comité économique et social européen. ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

C’est si important pour le secteur?

Vous avez pu voir récemment dans les médias des images de la mission royale au Danemark, accompagnée de plusieurs ministres. Si le modèle danois, dont on dit tant de bien, fonctionne, c’est justement grâce à la flexibilité de son système d’embauche. Là, ils sont à plus de 80% de taux d’emploi; nous, avec notre système trop contraignant, on peine à atteindre 70%... Il n’y a pas de miracle. Il faut tout faire pour soutenir l’emploi, travailler sur le travail et non sur le non-travail, qui ralentit la dynamique. Comment un pays, dans l’UE, ne pourrait-il pas ce qu’un autre peut? Il faut harmoniser vers le meilleur pour la croissance et la dynamique d’emploi. La protection sociale, pour moi, doit se mériter.

"Nous comptabilisons 1.150.000 heures de formation par an qui concernent 40.000 travailleurs."

Que voulez-vous dire?

Un système de protection sociale, pour être durable, doit reposer sur des bases solides qui le financent à long terme. Le gouvernement actuel veut arriver d’ici 2030 à un taux d’emploi de 80%. Oui, mais comment, avec quels moyens légaux et financiers? Quelle est la trajectoire? On n’en sait rien. Au Danemark, le taux de transition entre chômage et emploi est deux fois plus élevé que chez nous.

"On atteint aujourd'hui dans notre secteur 18.500 postes à pourvoir. Il y en avait 12.000 l'an dernier."

On vous a tout récemment accusé d’entretenir cette pénurie d’emploi. Que répondez-vous à cela?

Paul Magnette, le président du PS, a affirmé que les employeurs sont responsables des pénuries de main-d’œuvre. Il a notamment cité les coiffeurs. C’est quand même un comble! On dit que le statut social dans la construction n’est pas attractif. C’est faux! Et des études indépendantes le prouvent. Nous sommes LE secteur champion de la formation en entreprise, par exemple. Nous comptabilisons 1.150.000 heures de formation par an qui concernent 40.000 travailleurs engagés. On aimerait tant que les filières scolaires de formation professionnelle fassent le boulot et que les élèves certifiés soient qualifiés au pied du mur. Mais cela fait des décennies que ce n’est plus le cas, que l’allongement de l’âge de la scolarité a fait que les filières professionnelles, sous-financées par les pouvoirs publics, sont des choix par défaut. Quasi tous les métiers manuels, tous les secteurs, ont les mêmes problèmes de recrutement. Ces métiers restent, je me répète, des choix de relégation dans nos systèmes d’enseignement. Il faut changer cela d'urgence.

Pourquoi n’arrive-t-on par à faire davantage travailler de concert employeurs et offices régionaux de l’emploi?

Je regrette que ces structures qui mettent en liaison employeurs et demandeurs d’emploi n’aient pas de vision sectorielle. Il y a eu récemment des améliorations suite à des contacts répétés, notamment à la sortie de la pandémie. Mais le Forem et Actiris ne vont pas résoudre des questions aussi fondamentales que la réorientation d’un demandeur d’emploi d’un secteur à un autre. On est coincé de chez coincé dans le carcan des process actuels. Pour arriver à un meilleur taux d’activation, il faut pouvoir casser ces carcans. On atteint aujourd’hui dans notre secteur 18.500 postes à pourvoir; il y en avait 12.000 jusqu'il y a trois ans… Et en face, on a actuellement plus de 200.000 chômeurs. Il y a un réel problème de connectivité entre offre et demande d’emploi. Et la faute n’incombe pas à l’employeur, quoi que dise Paul Magnette.

Quel est le dossier puant, la pilule empoisonnée que vous laissez sur le bureau de votre successeur, Niko Demeester?

Je nuancerais: il aura à monitorer la partie du Plan européen de relance et de résilience qui concerne notre secteur. Je tiens d’ailleurs à dire que Thomas Dermine (PS) a fait de l’excellent travail avec nous et avec les trois Régions de concert. Et je ne dis pas ça à cause de l’enveloppe qui nous est attribuée, mais pour la manière de cadrer et d’équilibrer les besoins et les priorités. On se souvient d’ailleurs de nous chaque fois qu’il faut relancer l’économie après une crise. Mais passé les effets directs de ce plan de relance, comment va-t-on alimenter durablement la pompe au niveau fédéral pour ne pas laisser le soufflé retomber comme chaque fois? La Belgique est en déficit structurel par rapport à ses voisins directs en part du PNB consacrée aux grands investissements publics. Entre 1990 et 2010, on tournait autour 2,5% chez nous alors que France et Pays-Bas visaient les 4%. Il n’y a pas de secret…

"En Belgique, nous sommes les champions du 'Stop and go': 50% des budgets communaux de travaux publics sont concentrés sur les quelques mois qui précèdent les élections."

Comment soutenir cet effort structurel?

En volume, l’investissement actuel représente trop peu pour entretenir valablement le patrimoine existant (ouvrages d’art, etc.) qui a, dans sa grande majorité, été construit avant les années ’80. Depuis plus de 40 ans, on saupoudre dans l’urgence – ponts, tunnels, immeubles qui tombent en ruine – et ça coûte beaucoup plus cher que de prévoir et programmer un entretien continu. Nous sommes les champions du ‘stop and go’: une partie importante des budgets communaux de travaux publics sont concentrés sur les quelques mois qui précèdent les élections. Puis plus rien pendant trois ans… Comment voulez-vous que les entreprises de construction soient en ordre de bataille pour soumissionner à tout et pour trouver les moyens en matériel et en main-d’œuvre répondant efficacement à tous ces marchés lancés à la dernière minute, à l’emporte-pièce?

Quel est le message que vous lancez aujourd’hui à ces responsables publics, tous niveaux de pouvoir confondus?

Qu'ils doivent jouer la carte de la prévisibilité en appliquant ce qu’Henri Bogaert, ex-directeur du Bureau du plan, appelle la Règle d’or. Le Pacte de stabilité impose de financer les dépenses publiques par les recettes engrangées durant l’exercice précédent. Pris à la lettre, ce système encourage les mauvais élèves de la classe – Belgique en tête – à sous-investir dans les infrastructures au profit des dépenses de fonctionnement à court terme. La Règle d’or, c’est de prendre le solde budgétaire, d’y ajouter les investissements et de diminuer des amortissements. On finance donc sur 30 ans ce que le Pacte demande de financer sur un an, un peu comme pour devenir propriétaire d’une maison à crédit. C’est tout simple. Dans un pays endetté comme le nôtre, c’est vital. La dette cachée, c’est l’état de déliquescence de nos actifs nets qui perdent de la valeur parce qu’ils ne sont pas entretenus comme il se doit. Si on entretient ses actifs, on peut même augmenter leur valeur, diminuer la dette et disposer de leviers pour emprunter.

C’est un peu appliquer à la sphère publique ce que font des gestionnaires de portefeuille immobilier coté, comme Cofinimmo ou Aedifica…

Exactement. L’État doit agir de la même manière. L’obsolescence du parc public mal entretenu coûte très cher au contribuable. J’ai tenté durant 20 ans de faire bouger ces lignes, alors qu’il y a une solution. En Belgique, l’éclatement des décisions politiques a des effets pernicieux dont on n’imagine même pas les dégâts. L'urgence actuelle, au lendemain des inondations, impose de réfléchir à la manière de reconstruire intelligemment, avec la transition énergétique dans le viseur. Évitons les emplâtres coûteux sur les jambes de bois; industrialisons la rénovation en rendant les bâtiments rénovés étanches et peu consommateurs d’énergie.