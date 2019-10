Thomas & Piron en justice contre le "monopole" des agents immobiliers

S’il est avant tout symbolique, le procès qui s’est tenu la semaine dernière devant les magistrats de la neuvième chambre de la cour d’appel de Bruxelles devrait intéresser l’ensemble du secteur. L’affaire oppose Thomas & Piron Home et l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) et porte sur le statut des agents commerciaux indépendants. L’IPI reproche à Thomas & Piron d’avoir fait de la publicité et d’avoir eu recours à des agents commerciaux indépendants afin de vendre des projets d’appartements couplés à des terrains. Or, a plaidé l’IPI, quand la transaction comprend un terrain, cela relève des plates-bandes exclusives des seuls agents immobiliers agréés par l’IPI, un statut protégé par la loi du 11 février 2013. En première instance, les agents immobiliers avaient eu partiellement gain de cause, raison de l’appel introduit par Thomas & Piron.