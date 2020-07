Un entrepreneur fait geler 7,5 millions sur les comptes de VOO

C'est une bataille où tous les coups semblent permis. Christian Castronovo , un entrepreneur qui a travaillé pour VOO , est en conflit ouvert avec Nethys . Estimant que VOO (filiale de Nethys) lui devait une facture de 214.000 euros , Christian Castronovo vient d'ordonner la saisie des comptes dont VOO dipose chez Belfius. C'est ainsi que 7,5 millions d'euros ont été gelés . Ce qu'espère l'entrepreneur à la tête d'AGEC, une entreprise de travaux publics, c'est pousser les dirigeants de Nethys à se mettre autour d'une table avec lui pour régler le conflit plus global qui oppose les deux parties.

Héritage du passé

L' origine de la bagarre entre Nethys et AGEC date du mois de juillet 2008 , époque à laquelle une lettre anonyme est arrivée chez Nethys. La missive en question faisait état de prestations non exécutées ou de surfacturations dans le chef de la société AGEC.

Pour mener son enquête, la direction de Nethys avait demandé au consultant BDO de rédiger un rapport. La conclusion de ce rapport est sans appel: AGEC aurait surfacturé des prestations entre 4 et 6 millions d'euros. Dans la foulée, Nethys avait porté plainte au pénal contre AGEC du chef de corruption privée. Plus tard, Nethys et Resa avaient cessé leur collaboration avec AGEC, poussant l'entrepreneur à quasiment mettre la clé sous le paillasson.