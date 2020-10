Un hôpital du XXIe siècle pour le Tournaisis

Né de la volonté de regrouper sur un site unique tous les lits hospitaliers du Tournaisis, ce projet d’envergure, baptisé CHwapi, a été lancé par plusieurs structures privées d'hôpitaux locaux réunies en asbl et conçu par archipelago architects . Il constitue l’un des plus grands investissements immobiliers de la région à ce jour, avec un budget global qui dépasse 220 millions d’euros .

Lumière et végétation naturelles

Les futurs services hospitaliers, plus fonctionnels en matière de circulation externe et interne, seront baignés de lumière naturelle. Dans les plateaux de consultations et les hôpitaux de jour, les salles d’attente et les circulations seront organisées autour de jardins et de patios.