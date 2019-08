Un investisseur allemand s'offre deux revendeurs belges de matériaux de construction

Les enseignes YouBuild et M-Pro, disposant de 16 sites en Belgique, quittent le giron du Britannique Grafton. Elles sont rachetées pour un montant non divulgué par le groupe d'investissements Aurelius.

Le secteur de la construction belge semble attirer les fonds étrangers. Mi-juillet, on apprenait que Blackstone avait acquis à l'Irlandais CRH les pôles "professionnel" et "sanitaires" composés d'enseignes belges comme SLS Group, l'un des principaux vendeurs belges de meubles de salle de bain et de sanitaires avec Van Marcke. Auparavant, CRH avait vendu son enseigne Gamma à Intergamme.