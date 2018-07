Un travailleur sur trois contrôlés dans le secteur de la construction est en infraction

Travail au noir

Les services d’inspection ont surpris des travailleurs illégaux , mais ils ont surtout constaté du travail au noir et des irrégularités comme des attestations non valables ou le non-respect des règles sur le détachement , ce qui pourrait suggérer du dumping social.

"Jamais autant d’inspecteurs sociaux n'ont effectué des contrôles jour et nuit contre la fraude et le dumping social. La lutte contre la fraude sociale et le dumping social est plus intense que jamais. Et cela porte ses fruits. Le secteur de la construction revit et ouvre à nouveau des emplois belges", précise Philippe De Backer.