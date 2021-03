Une action belge qui pourrait donner la "chair de poule"

Fin février, CFE , filiale du holding AvH , a dévoilé ses résultats annuels. Comme son nom ne le laisse pas supposer, son activité principale est axée sur le dragage et les travaux au large (installation d’éoliennes) via DEME. Celle dernière représente les deux tiers de son chiffre d’affaires, le solde étant tiré de la construction et de l’immobilier.