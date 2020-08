Valens (Eiffage), Besix et InAdvance construiront le nouveau siège de la RTBF à Reyers

Pour la régie du JT notamment, le timing sera ultra-serré car celle-ci a une durée limitée qui ne pouvait normalement dépasser 2023. Au printemps dernier, Jean-Paul Philippot nous confiait à ce sujet: «Je ne peux pas ajouter 2 ou 3 ans de plus. Et si je réinvestis dedans, c’est intenable financièrement. Le studio 6 est déjà plein de trous partout. Dans le même temps, on est en train de vivre une révolution profonde en matière de technologies. Et plus on attend, plus on aura de la maturité en termes de technologie dernier cri. Donc, le calendrier d’installation technologique dans nos nouveaux murs n’est pas encore arrêté.»