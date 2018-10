Wanty rachète Ronveaux

Le groupe Wanty va racheter Ronveaux. Pareille acquisition scellera le mariage de deux des principaux groupes wallons de construction industrielle. L’ensemble pèsera plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un effectif de quelque 1.500 personnes. Et ses deux composantes semblent très complémentaires. Ronveaux ajoutera notamment ses compétences dans l’électricité (fibres optiques, éclairage, télécoms…) et la rénovation à la palette d’activités déjà très large de Wanty. Ce dernier opère dans des domaines aussi variés que la voirie et l’égouttage, la déconstruction, le démantèlement des centrales nucléaires, le génie civil, la gestion de déchets, l’exploitation de carrières et la production d’enrobés, la construction de bâtiments industriels et commerciaux, etc.