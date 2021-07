Bekaert enthousiaste et prudent à la fois

Le tréfileur Bekaert revoit nettement à la hausse ses attentes pour le premier semestre. La prudence est toutefois de mise pour le second semestre.

Les résultats semestriels (non audités) devraient ainsi atteindre les 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 30% au-dessus du premier semestre 2020. L'ebit sous-jacent est attendu à 285 millions d'euros, un triplement par rapport au niveau du premier semestre 2020.

Un second semestre plus prudent

"Au second semestre, nous anticipons une bonne demande sur la plupart des marchés. Nous prenons cependant en compte les effets saisonniers habituels et restons prudents par rapport aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement et aux autres défis posés par la pandémie de Covid-19", lit-on dans un communiqué.