Etex grandit dans les charpentes légères au Royaume-Uni

Sigmat est un important fabricant européen de composants en acier laminés à froid et de charpentes métalliques préfabriquées. L'entreprise emploie 235 personnes et est le premier fournisseur de charpentes en acier léger (LGSF) au Royaume-Uni.

Sigmat rejoindra la division New Ways d'Etex, qui développe des solutions de construction durables et modulaires. "Cette acquisition stratégique, associée à notre activité EOS (autre filiale d'Etex) basée au Royaume-Uni, fait non seulement de la division un acteur majeur sur le marché du LGSF dans le pays, mais renforce aussi sa capacité à saisir de nouvelles opportunités dans plusieurs secteurs du marché de la construction au Royaume-Uni", dit Etex.