Feu vert à un Recticel concentré sur l'isolation

Cette dernière sera donc reprise par le portugais Aquinos , qui compte parmi les plus grands fabricants européens de matelas et de tissus d'ameublement. La multinationale est prête à payer 122 millions d'euros , dettes comprises, pour la branche connue, entre autres, pour les marques Lattoflex, Swissflex et Beka.

Virage stratégique

Pour autant, l'heure n'est pas au sabrage de champagne. Et pour cause, l'avenir potentiellement radieux comporte aussi un revers qu'est la difficulté de poursuivre de manière indépendante pour une société cotée qui "pourrait susciter l'intérêt du marché, conduisant à une guerre d'enchères potentielle", pointait début décembre Kelpler Cheuvreux. Et Olivier Chapelle de reconnaître: "nous ne pouvons pas exclure le scénario d'une offre d'achat". Avant d'ajouter: "s'il s'agit d'une offre convaincante, nous aurons le devoir de la considérer et de prendre, en âme et conscience, ce que nous pensons être la bonne décision pour le groupe".