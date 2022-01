La frustration des constructeurs de logements modulaires

Le système de listes établi en Wallonie pour guider les communes vers les constructeurs d'habitat modulaire fonctionne mal. En cause, les normes, le financement...

Ils sont quelques-uns à avoir le blues parmi les constructeurs d'habitats modulaires. Si la solution mise en œuvre en Wallonie pour reloger une partie des victimes d'inondations dans ce type d'habitat ne donne pas les résultats escomptés, c'est parce que le système a été mal pensé dès le départ, estiment plusieurs d'entre eux. Alors qu'on avait imaginé pouvoir déployer rapidement plusieurs milliers de logements d'urgence de ce type, on n'en recense qu'une centaine en cours de production et on attend toujours de pendre la crémaillère dans les treize premiers, fournis à Rochefort par les firmes Modulart et Préfabois (Riche et Mobic). "On aurait dû charger la Société wallonne du logement (SWL) de centraliser toutes les demandes", souligne Vincent Parmentier, le CEO de Degotte qui figure parmi les sociétés retenues, mais plutôt en queue de liste. "On aurait souhaité qu'elle prenne le problème à bras le corps."

La SWL a rédigé un cahier des charges pour former un accord-cadre: les constructeurs intéressés ont déposé leurs offres. La SWL a alors évalué leur compatibilité avec le cahier des charges, puis classé les soumissionnaires retenus en fonction des points qu'elle leur a attribués par rapport à une série de critères. Elle a établi une liste pour chaque lot, selon qu'il s'agisse de location ou d'achat et selon le nombre de chambres à prévoir. C'est ainsi qu'une douzaine de soumissionnaires ont été retenus pour les six lots d'habitats modulaires à louer et une quinzaine pour les trois lots de modules à acheter. C'est ensuite aux sociétés de logement, aux communes et aux CPAS à puiser dans cette liste les coordonnées des constructeurs avec lesquels elles souhaitent passer commande, en principe en commençant par les premiers classés. Il ne s'agit donc pas d'une procédure de marché public classique, mais d'une simple mise en réseau avec présélection et classement.

Préfabois, association entre les sociétés Riche et Mobic qui a été classée première dans les trois lots consacrés à l'achat de ces habitats, se déclare déçue compte tenu du peu de commandes reçues à ce jour. "On a proposé d'en faire 300, on a reçu commande pour trois, qu'on a fabriquées en 9 semaines au lieu de 12", souligne son CEO Laurent Riche. Elles seront inaugurées à Rochefort d'ici le 10 ou le 15 janvier. "Et on a peu d'espoir d'en recevoir d'autres."

De son côté, Modulart va en installer dix autres, curieusement dans la même commune.

Parmi les autres sociétés retenues, figurent plusieurs fabricants de containers, notamment de containers maritimes, et quatre mini-entreprises comptant deux emplois équivalents temps plein, ce qui ne manque pas d'étonner.

Prix, normes et financement

"Le critère du prix a été déterminant, développe Vincent Parmentier, puis celui de la qualité du dossier. Mais il n'y avait rien concernant la performance énergétique du bâtiment, les normes d'isolation, de résistance au feu et d'espace minimum par chambre. Sous prétexte qu'il s'agit d'habitat léger, on a fait peu de cas de ces normes alors qu'elles sont indispensables, selon nous. Sans celles-ci, par après en cas de problème, tout cela va nous retomber sur la figure." Son entreprise a tenu à ne proposer que des constructions aux normes, ce qui a eu pour conséquence de la faire figurer parmi les plus chères des entreprises candidates, d'où son classement en fin de liste (sauf à la location, où elle est troisième).

"On aurait pu appliquer une tout autre logique en matière de prix, poursuit-il. Il y a 15.000 demandeurs de logement social actuellement en Wallonie. On pouvait par exemple prévoir que par après, les habitats modulaires de qualité fournis temporairement aux sinistrés seraient récupérés pour servir ces demandes-là."

Pour Laurent Riche, le problème est ailleurs: "Les communes n'ont pas reçu le financement nécessaire. Un subside fédéral de 60 millions n'a pas été débloqué. Et le système de liste de la SWL n'est pas obligatoire: une commune peut le contourner en passant un marché public propre." Il ajoute qu'il y avait un critère d'isolation, qui comptait pour 20% du total. "Aucun critère en revanche concernant l'esthétique de l'habitat", regrette-t-il.

Porte entrebâillée

Peu après les inondations de l'été dernier, Degotte s'était alliée avec six autres firmes (Balteau, Rinaldi, Knauf, Viellevoye, HD Systems et Bodarwé) pour proposer une réponse concertée aux deux commissaires à la Reconstruction nommés par la Région wallonne. Ceux-ci ont ré-aiguillé les sept vers la SWL, qui les a renvoyées au système de l'accord-cadre. "L'idée était de regrouper les entreprises et de travailler ensemble aussi pour faire face à la pénurie de matériaux, qui se poursuit, conclut Vincent Parmentier. Cette manière de procéder ainsi que le respect de normes strictes auraient par ailleurs permis de standardiser les modules fournis, de manière à en faciliter l'entretien et la maintenance à l'avenir."

Le gouvernement wallon a, il est vrai, privilégié d'autres solutions que l'habitat modulaire pour reloger les sinistrés (lire L'Echo du 30 décembre 2021), parce qu'il l'a jugé onéreux et compliqué à déployer compte tenu de la problématique des terrains à trouver. Sans vouloir fermer la porte à celle-ci, mais sans la lui ouvrir en grand non plus. De là, sans doute, cette impression d'incomplétude ressentie par des constructeurs.

