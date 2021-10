Le Guggenheim d’Abu Dhabi sera construit par Besix

Le groupe belge de construction Besix, associé à Trojan Holding, a remporté un contrat pour la construction du musée Guggenheim à Abu Dhabi. Le montant: 800 millions.

Planifié sur l’île de Saadiyat, rebaptisée il y a près de 20 ans déjà "l’île aux musées", le Guggenheim d'Abu Dahbi devrait finalement ouvrir ses portes en 2025, non loin du Louvre local.

Le marché de construction vient d’être attribué à l’association momentanée liant le belge Besix au groupe Trojan, le nouveau leader émirati qui monte rapidement sur le marché local. Le montant total du chantier avoisine actuellement 800 millions d'euros.

La construction du musée et sa conception par l'architecte Frank Gehry, déjà auréolé du succès du Guggenheim de Bilbao, avait été annoncée il y a plus de 15 ans, lors de la présentation internationale du masterplan de la future île aux musées, non loin du centre urbain.

Financement colossal

Ce mégaprojet avait ensuite été victime de retards, de dépassements de budget, de recours et d'annulations de contrats. L'ouverture réussie en 2017 du premier musée de la série planifiée, celui du Louvre conçu par l’architecte français Jean Nouvel, a finalement relancé la dynamique. Et surtout son financement colossal: au cours des cinq prochaines années, les Émirats arabes unis vont allouer pas moins de 6 milliards de dollars (environ 5,2 milliards d'euros) aux industries culturelles et créatives locales pour relancer ce projet, censé placer Abu Dhabi sur l'échiquier touristique international.

Le chantier hors-sol débutera cette année et devrait durer 44 mois, pour s'achever en 2025.

La rumeur selon laquelle le département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi avait désigné Six Construct, la filiale locale de Besix, et l’entreprise de construction locale Trojan Holding pour finaliser la construction du musée courait depuis un certain temps déjà. La nouvelle venue, Trojan Holding, a récemment repris la place d’Arabtec Holding (Dubaï), le bras de construction le plus puissant des Émirats, déclaré en faillite il y a un an après avoir notamment participé à la construction de repères locaux comme la Burj-Al-Arab, la Burj Khalifa ou les aéroports de Dubaï et d’Abu Dhabi.

Le plus grand musée Guggenheim au monde

Le contrat attribué à l'association momentanée belgo-émiratie et budgété autour de 800 millions d’euros comprend tous les travaux de construction à l'exception des fondations, déjà achevées. Le chantier hors-sol, particulièrement complexe, débutera cette année et devrait durer 44 mois, pour s'achever en 2025.

Il se dit que Besix lorgne déjà la construction du chantier suivant sur l’île de Saadiyat: celui du musée national.

Le musée d'Abu Dhabi sera alors le plus grand musée Guggenheim au monde, devant ceux de New York, Bilbao et Venise. Il accueillera conjointement les œuvres d'artistes contemporains du monde arabe et celles de noms internationaux plus connus, tels qu'Andy Warhol ou Jean-Michel Basquiat.

Besix, qui dispose lui aussi d’un renom international de premier plan dans les Émirats, y aligne depuis plus de vingt ans déjà les chantiers emblématiques. Parmi ses toutes dernières cartes de visite en date, la société belge a notamment livré les pavillons belge et français pour l'exposition universelle de Dubaï ou l'agrandissement du port de Fujairah, dans la région de Dibba.

De l'aveu de son directeur général Olivier Crasson, Six Construct lorgne déjà la construction du chantier suivant sur l’île de Saadiyat: celui, interrompu, du musée national, qui portera le nom du fondateur de la fédération des Émirats arabes unis, Zayed ben Sultan El Hor Al Nahyane, alias Cheikh Zayed, décédé en 2004.