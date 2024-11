Le secteur de la construction demande du soutien politique pour la rénovation

Le secteur de la construction sonne l'alerte, alors que le gouvernement fédéral est toujours en pleine formation, sur la dynamique à l'œuvre de la rénovation immobilière.

À quand la lumière au bout du tunnel? Dans la construction, cela fait plusieurs mois que les mines sont moroses. En cause, une conjoncture économique où les tuiles s'accumulent. La hausse des taux d'intérêt, lancée à la mi-2022 par la BCE pour combattre l'inflation, a grevé le pouvoir d'achat des candidats acquéreurs et bâtisseurs. Pour les promoteurs aussi, financer des projets auprès d'institutions bancaires est devenu plus coûteux. Sans compter sur les prix de certains matériaux qui ont augmenté subitement, des salaires qui ont été indexés et une énergie qui a flambé pendant plusieurs mois.

Résultat des courses, le secteur n'est pas en grande forme. Preuve en est: depuis le début de l'année, les faillites dans le secteur ont augmenté de 21%. Une réalité qui se ressent aussi dans les chiffres d'activité. D'après les prévisions de la fédération sectorielle, Embuild, publiées durant l'été, l'année 2025 ne devrait pas voir une amélioration substantielle. Le secteur table sur -0,5% l'année prochaine, contre une croissance nulle cette année.

Dans ce triste paysage, un segment semblait jusqu'ici épargné: la rénovation. Ainsi, cette année, d'après les mêmes prévisions, Embuild table sur une croissance de 1,6% pour cette spécialité, et d'1% l'an prochain. Malgré ces chiffres, la fédération sectorielle sonne l'alarme, ce lundi matin, par voie de communiqué. "Durant le premier semestre de cette année, le nombre de permis octroyés pour des rénovations de logements a baissé de 4% dans notre pays", avertit Embuild, s'appuyant sur les chiffres de l'office belge de statistique Statbel. "Le nombre de permis octroyés pour des rénovations diminue continuellement depuis 2022 au lieu d’augmenter."

"Même si on est effectivement dans une phase de correction, le souci, c'est qu'il faudrait une hausse exponentielle pour atteindre nos objectifs climatiques." Sven Nouten Porte-parole d'Embuild

Une baisse à relativiser

Si le constat d'Embuild est exact, il mérite cependant une remise en contexte. En effet, en observant la moyenne glissante sur 12 mois, depuis janvier 2022, le nombre de permis d'urbanisme délivrés pour des rénovations est en nette baisse. Mais cette baisse intervient après une remontée observée sur toute l'année 2021 et qui culmine, justement, en janvier 2022. Pour l'instant, les délivrances de permis reviennent peu ou prou à leur niveau historique. Reste à voir si la baisse observée ces derniers mois va se stabiliser ou pas.

"Même si on est effectivement dans une phase de correction, le souci, c'est qu'il faudrait une hausse exponentielle pour atteindre nos objectifs climatiques", précise Sven Nouten, porte-parole d'Embuild. "Pour obtenir des logements neutres en carbone d’ici 2050, la vitesse de rénovation doit augmenter fortement dans les prochaines années. Elle doit tripler en Flandre, et quadrupler à Bruxelles et en Wallonie."

+9% Les professionnels du crédit rapportent, au troisième trimestre, une reprise du marché du crédit immobilier, avec une hausse de 9% du nombre d'octrois.

Autre précision: toutes les rénovations ne nécessitent pas un permis d'urbanisme. Les chiffres de Statbel, s'ils donnent un aperçu de la situation pour les travaux les plus lourds, ne permettent pas de jauger l'état des choses pour les plus petits travaux, comme l'isolation de murs ou l'installation de panneaux solaires. "Pour parvenir à un logement neutre en énergie, il faut rénover en profondeur, et donc disposer d’un permis", insiste-t-on cependant chez Embuild.

Plus largement, les professionnels du crédit rapportent, au troisième trimestre, une reprise du marché du crédit immobilier, avec une hausse de 9% du nombre d'octrois. Dans le détail, les crédits à la rénovation ont, eux, bondi de 20,5% en un an. Des prêts qui devraient, dans la grande majorité des cas, servir à redonner un coup de fouet à ce segment de la construction.