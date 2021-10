Les anciens sites hospitaliers carolos seront reconvertis par Thomas & Piron

La coupole GHdC et le groupe TP Bâtiment sont arrivés à un accord au sujet de la reconversion des sites hospitaliers carolos bientôt vidés de leurs occupants.

Le constructeur Thomas & Piron Bâtiment et le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) sont arrivés à un accord ce lundi matin, annoncent-ils dans un communiqué. Ils entérinent ainsi la reprise de trois sites hospitaliers pour en faire de nouveaux quartiers durables. Les sites concernés sont ceux de Saint-Joseph , Reine Fabiola et l’IMTR .

Comme on le sait, le GHdC est aujourd’hui en plein chantier pour sa nouvelle implantation sur le site des "Viviers" à Charleroi (Gilly). Dans le cadre de son futur emménagement (annoncé pour juin 2024), les trois sites visés par la transaction immobilière, situés sur les communes de Charleroi et de Gerpinnes (Loverval), feront l’objet d’une reconversion complète et participeront à la rénovation du cadre de vie de zones stratégiques au sein de Charleroi.