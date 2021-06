Norbert, désormais seul maître d'œuvre chez les Koeckelberg

C'est une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire bientôt centenaire de Koeckelberg. Et pour cause, Norbert Koeckelberg, dirigeant du groupe familial de construction hennuyer, vient de reprendre l'ensemble des parts de la société via une opération de rachat intra-familial, a-t-on appris. Jusqu'ici, il en détenait 25% au même titre que ses deux sœurs et que son frère.