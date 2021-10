Un important réseau de dumping social démantelé en Belgique

L'auditorat du travail de Bruxelles a annoncé, mardi soir, la fin d'une importante opération de police réalisée dans le cadre de la lutte contre le dumping social dans le secteur de la construction. Le dossier, instruit par la juge d'instruction Ludivine Kerzmann , a abouti à une trentaine de perquisitions simultanées, menées en Belgique, au Luxembourg et en Italie. Huit personnes ont été déférées devant la juge, indique l'auditorat. Jusqu'ici, seule une personne est sous les verrous, en Italie, mais d'autres mandats d'arrêt pourraient être décernés. Selon le ministère public, 32 véhicules – de luxe ou professionnels – ont été saisis, ainsi que 300.000 euros en cash, des comptes bancaires, des objets de valeur et des biens immobiliers.

Selon l'auditorat, l'organisation – que la justice considère à ce stade comme une organisation criminelle et qualifie de "structure négrière" – "faisait venir des ouvriers roumains en Belgique via des sociétés implantées dans divers pays européens, et ce sans respecter les règles européennes et nationales en matière de détachement, d’assujettissement des travailleurs à la Sécurité sociale et de conditions de travail (dont la rémunération)".