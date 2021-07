Un vaste chantier du groupe Willemen placé sous scellés

L'auditorat du travail de Bruxelles a interrompu l'un des plus grands chantiers bruxellois, ce samedi, pour le placer sous scellés. Il s'agit du chantier "Deltaview", sur le site Delta Ouest, à Auderghem , entre le Chirec et l'ULB. Le projet résidentiel est mené par Willemen Real Estate , filiale du Groupe Willemen (Franki, Cosimco...), importante société immobilière malinoise menée par Johan Willemen, l'ancien président de la Confédération Construction. Ce projet prévoit notamment deux tours de 12 et 24 étages sur un socle de 6 étages. Le site accueillera des logements, une maison de repos, un hôtel, des kots étudiants et des espaces commerciaux, précise sa plaquette.

Contacté, l'auditorat du travail de Bruxelles confirme un "contrôle non annoncé du chantier Deltaview", réalisé par le Contrôle des lois sociales et mettant en lumière un non-respect des règles régissant le travail du samedi. "Tenant compte des irrégularités constatées ce samedi sur le chantier Deltaview, ce dernier a été mis sous scellés. Le moment auquel les travaux pourront reprendre dépendra notamment des réponses que la société responsable du chantier fournira à l’auditorat ", commente le premier substitut Fabrizio Antioco, pour qui la société devra payer une garantie avant de pouvoir relancer le chantier.

Chaîne de sous-traitance

Selon nos informations, il s'agirait une nouvelle fois d'une chaîne de sous-traitance avec, à sa tête, un grand nom belge de la construction. Le sous-traitant en question est d'origine portugaise. La chaîne de sous-traitance est un grand classique de la fraude sociale et du dumping, qui permet de diluer les responsabilités et complique la tâche des auditorats du travail. "Il est trop tôt pour dire si des poursuites correctionnelles seront intentées et, si oui, à charge de quelles entités ou / et à charge de quelles personnes physiques", précise Fabrizio Antioco. Contacté, le Groupe Willemen (850 millions de chiffre d'affaires et 2.400 collaborateurs, sans compter les sous-traitants) n'a pas donné suite à nos sollicitations.