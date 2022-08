Une grève perturbe l'exploitation de sept carrières wallonnes de l'entreprise Sagrex

Un mouvement de grève a été lancé ce lundi matin, dès 6h00, dans sept carrières wallonnes de l'entreprise Sagrex, ont confirmé des travailleurs à l'agence Belga. L'arrêt de travail concerne les sites carriers namurois et hennuyers d'Aisemont, Beez, Engis, Lustin, Marche-les-Dames, Moha et Monceau-sur-Sambre. Les travailleurs justifient leur action par l'explosion du coût des carburants qui touche fortement les ouvriers lors de leurs déplacements vers leur lieu de travail. "Au moins six sites sont à l'arrêt. Cela semble plus compliqué à Monceau où sont prévus des transferts d'activités", nuance Frédéric Lucchetta, permanent syndical de la FGTB.