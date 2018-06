30 emplois menacés à la Sabca à Lummen

Le groupe Sabca, qui possède plusieurs sites, est actif dans la production et la maintenance de composants pour l'aéronautique et l'aérospatial. L'unité de production de Lummen est spécialisée dans la fabrication d'éléments en matériaux composites pour plusieurs types d'avions Airbus, ainsi que pour des jets d'affaires. Le site assemble aussi des pièces pour la fusée européenne Ariane 5.

La direction évoque un contexte difficile, notamment la diminution du nombre de types d'avions due à la rationalisation des deux plus grands avionneurs et la forte baisse des ventes dans le secteur des jets d'affaires. Le secteur de l'aérospatial est également sous pression, ajoute-t-elle. Ariane 5 fait face à la concurrence de nouveaux acteurs moins chers sur le marché du lancement spatial. Sabca participera à la nouvelle Ariane 6, mais ne fournira plus que des systèmes d'orientation des tuyères de la future fusée. En revanche, la firme belge ne produira plus des éléments de structure (les coiffes des boosters), comme c'était le cas sur Ariane 5.