Accord belgo-britannique pour une participation à l'Eurofighter

Le groupe de défense et de sécurité britannique BAE Systems et les entreprises aéronautiques belges ont signé ce jeudi soir à Bruxelles un accord non exclusif de coopération. Il fixe les modalités de la participation de l’industrie belge au programme de l’avion de combat Eurofighter en cas de choix de cet appareil pour succéder aux F-16 vieillissants.