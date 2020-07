Airbus fait un geste envers les États-Unis

L'Union européenne et les États-Unis s'affrontent depuis octobre 2004 devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet de l'avionneur européen Airbus et de son concurrent américain Boeing. Chaque partie a déposé plainte pour dénoncer les aides publiques accordées par l'autre à son constructeur. C'est le conflit commercial le plus long et le plus compliqué traité par l'OMC.