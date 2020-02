Airbus planche sur une aile volante plus économe en carburant

Un vaste effort

Plus de 70 exposants ont renoncé à participer au salon, dont le géant américain de la défense Lockheed Martin et les constructeurs canadiens Bombardier et De Havilland. Côté belge, une petite délégation emmenée par les agences FIT (Flandre) et Awex a également préféré annuler. Au moins 10 groupes chinois ont dû jeter l'éponge après l'interdiction faite aux Chinois de se rendre à Singapour. Cette année, 930 compagnies ont un stand et plus de 40.000 professionnels de 45 pays sont attendus, contre plus de 1.000 compagnies et 54.000 participants en 2018.