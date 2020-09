Airbus va dévoiler ses concepts d’avions à hydrogène

"Développer un avion décarboné ne nécessite pas de rupture technologique majeure", estime le patron de l'avionneur européen, rappelant qu' Airbus a déjà recours à la propulsion à hydrogène pour ses satellites et la fusée Ariane . Le choix et la maturation des technologies prendront cinq ans, puis deux pour celui des fournisseurs et sites industriels, selon lui. "Donc, la mise en programme est prévue aux environs de 2028. Notre ambition est d' être le premier constructeur à mettre en service un tel appareil en 2035" , explique-t-il.

Une aile volante

"Le second sera un avion à hélice, pouvant embarquer environ 100 passagers, pour des trajets plus courts". Selon Guillaume Faury, "le troisième est plus disruptif". Il s'agit d'une "aile volante d'environ 200 places qui permet d'étudier une configuration complètement différente pour le stockage de l'hydrogène et la propulsion".