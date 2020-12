Amos monte à bord d'une nouvelle mission Copernicus

L'entreprise liégeoise Amos, spécialisée dans la fabrication de systèmes optiques et optomécaniques de grande précision, a signé un nouveau contrat avec OIP Sensor Systems pour la livraison du télescope du Cloud Imager, l'un des instruments à embarquer dans la nouvelle mission Copernicus CO2M .

Le programme Copernicus de surveillance de l'atmosphère, dirigé par la Commission européenne et mis en œuvre par l'Agence spatiale européenne (ESA), vise à déployer une suite de satellites pour surveiller divers phénomènes et paramètres physiques à la surface de la Terre. Les données collectées par ces satellites, appelés "Sentinel", mesurent l'urbanisation, l'élévation du niveau de la mer, la diminution des glaces polaires, les catastrophes naturelles et, bien sûr, le changement climatique.