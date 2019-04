Any-Shape, le petit poucet qui va travailler en direct avec le géant Airbus

Trois ans après le début de ses activités, la PME liégeoise a remporté un appel d’offres qui la propulse prestataire de rang un pour le géant aéronautique.

La PME liégeoise Any-Shape, spécialisée dans l’impression 3D (ou fabrication additive) pour l’industrie, vient d’être retenue par Airbus Group comme fournisseur de rang un ("Tier one", dans le jargon), un statut qui permet d’être reconnu comme interlocuteur direct et associé au développement d’un produit. Une petite performance pour cette entreprise très jeune, qui a commencé ses activités opérationnelles il y a à peine trois ans. En Belgique, dans le domaine aérospatial, seuls les poids lourds comme Sonaca, Sabca, Asco ou Esterline bénéficient en général de cette position par rapport aux grands donneurs d’ordre que sont Airbus, Boeing, Embraer, Dassault ou Lockheed Martin.

Any-Shape - Création fin 2015 par Roger Cocle et Bertrand Herry. - Située à Flémalle. 1,5 million de chiffre d’affaires en 2018.

Créée par Roger Cocle et Bertrand Herry – qui dirigent l’entreprise à deux –, Any-Shape a été retenue au terme d’un appel d’offres par le géant aéronautique comme sous-traitant pour le développement d’une nouvelle poudre d’aluminium à haute performance. L’aluminium-scandium ou Scalmalloy – c’est son nom – est une matière qui suscite d’importantes attentes chez les acteurs de l’industrie aérospatiale pour la fabrication additive. Airbus a développé la poudre, mais c’est la société de Flémalle qui va être chargée de l’utiliser pour la fabrication de pièces pour avions en impression 3D. Le montant du contrat n’a pas été communiqué.

Vue en plein écran ©Debby Termonia

" Nous démarrons cette semaine avec Airbus la phase de qualification complète, se réjouit Roger Cocle, qui a été directeur-adjoint de Skywin avant de lancer Any-Shape. C’est une réalisation très importante pour une société comme la nôtre, puisque cela représente le résultat de trois années intensives de recherche et de développement, tout en illustrant notre capacité à produire des pièces avec une valeur ajoutée supplémentaire, sur des matériaux différents et innovants. Pouvoir montrer qu’une entreprise comme Airbus nous fait confiance et investit du temps et de l’argent dans une petite entreprise comme la nôtre, c’est vraiment une belle carte de visite."

Une phase de qualification

Vue en plein écran ©Debby Termonia

Mais comment une entreprise de sept personnes a-t-elle pu se hisser à ce niveau en si peu de temps dans un secteur réputé difficile d’accès? "Nous avons voulu dès le début maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, du design à la production en passant par le contrôle, la qualification matière et tout le processus qualité, fait valoir Roger Cocle. Nous n’avons pas uniquement des machines. On possède des capacités de contrôle, un laboratoire de métallographie, un labo de test mécanique, des équipements de post-traitement… Il y a très peu d’acteurs qui ont cette maîtrise de la pré et de la postproduction. Pour des donneurs d’ordre comme Airbus, c’est très important car il y a une analyse de risque."

Any-Shape va devoir maintenant démontrer, via une phase de qualification de quelques mois, que le matériau de nouvelle génération s’avère prêt pour des pièces de vol. "Nous travaillons à valider deux pièces", souligne encore Roger Cocle, en précisant que les premiers éléments seront sans doute destinés aux divisions défense et espace d’Airbus. On n’en saura pas plus, confidentialité oblige.

L’étape suivante, c’est la perspective d’une production en série d’ici un a à deux ans pour différentes pièces vol et satellites. Any-Shape sera – du moins dans un premier temps – l’unique fournisseur d’Airbus à produire des pièces imprimées en 3D dans ce matériau de nouvelle génération.

Le transport se développe

"La fabrication additive va permettre de rapatrier des activités délocalisées dans des pays à bas coûts" Après des années de balbutiements, la fabrication additive commence doucement à prendre sa place dans le secteur industriel. De l’avis général, elle ne bouleversera pas les processus de production, mais s’imposera là où ses avantages – souplesse, réactivité, délais de conception et de production raccourcis, petites séries moins chères – font la différence. "Nous fabriquons des pièces qui, sans l’impression 3D, auraient été faites en Asie, insiste Roger Cocle. Il est évident que l’on a un besoin en main-d’œuvre qui est inférieur à ceux des autres technologies traditionnelles, comme la fonderie et l’usinage. Nous avons deux techniciens pour cinq machines. On n’est pas en deux ou trois postes. Ces machines tournent la nuit et les interventions humaines se font le jour. Mais ce sont des machines qui vont permettre de rapatrier des activités délocalisées dans des pays à bas coûts. C’est une forme d’industrie 4.0. La fabrication additive offre une capacité de réindustrialisation et de réintroduction de la production chez nous." "Les prévisions montrent qu’il s’agit d’un marché gigantesque, souligne de son côté Bertrand Herry, cofondateur et co-CEO d’Any-Shape. À ce stade, aucun des acteurs actuels – hors fabricants de machines – ne fait 50 millions de chiffre d’affaires. Les quelques plus gros sont autour d’une dizaine de millions. Il y aura donc dans les prochaines années un besoin massif d’investissements humains et en machines."

Cela fait maintenant deux ans qu’Any-Shape a décroché son premier contrat pour une production en série. Il s’agissait alors de pièces pour l’industrie de la défense. Le militaire et l’aérospatial représentent aujourd’hui 60% de l’activité de la société. L’entreprise indique par ailleurs avoir des discussions dans le cadre des contrats passés par la Défense belge pour les futurs véhicules terrestres (dossier CaMo) et les drones.

Le deuxième pôle (35%) est l’automobile et le transport, des activités également en pleine expansion. "On est qualifiés auprès de gros donneurs d’ordre automobiles, comme Daimler, PSA, Volvo, la SNCF, souligne Roger Cocle. Le créneau est en pleine explosion depuis 6 mois. On qualifie 10 à 20 pièces par mois pour eux. Cela double presque tous les mois. On est vraiment rentrés dans des productions plus importantes, même si on ne peut pas vraiment parler de productions de série."

Il s’agit souvent de pièces de rechange pour des véhicules plus âgés pour lesquels les constructeurs ont des problèmes d’approvisionnement. Soit parce que leur sous-traitant a disparu, soit parce qu’ils n’ont plus envie de relancer une production trop onéreuse. Le secteur auto est aussi demandeur de pièces pour customiser certains modèles, avec par exemple l’inscription du nom du propriétaire, ou pour l’édition de séries spéciales.

Any-Shape a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros en 2018 et est déjà rentable bien qu’elle ait investi 3 millions depuis sa création. Son capital est détenu à 80% par des acteurs privés, dont les deux fondateurs. La SRIW (Société régionale d’investissement de Wallonie) possède quant à elle 20%.