Armement inadapté sur certains blindés belges

Pas aux normes Otan

Ces canons DF 90 ont été commandés dix ans plus tôt par André Flahaut (PS), alors ministre de la Défense, auprès des firmes belges CMI (pour les canons) et Mecar (pour les munitions). Dès cette époque déjà, la Défense s’était interrogée sur le gabarit de 90 millimètres qui ne correspond pas aux standards de l’Otan.

Du côté de la Défense, on nuance le propos en indiquant que le type de munitions perforantes acquises en mai 2017 n’est pas le seul ou le plus approprié pour éliminer les chars ennemis. En janvier 2019, on a d’ailleurs cessé de tirer les munitions perforantes sur DF90 parce que cela entraînait une lourde charge sur l’équipement et que cela pouvait avoir un effet majeur sur les coûts de maintenance. "Désormais, le DF90 utilise des munitions de type ‘High explosive squash head/training’. L’effet escompté peut être obtenu avec cette munition moins impactante pour le système", explique encore la Défense.