Absence d’oxygène, d’eau potable et de nourriture. Si voyager jusqu’à Mars constitue déjà un défi sans précédent, survivre sur la planète rouge s’avère tout aussi compliqué. Série 2/4.

Atteindre la planète rouge constituerait déjà un exploit sans précédent, même si on peut aisément argumenter que le plus dur reste à venir… En effet, une fois arrivé dans l’orbite de Mars, il faudra poser la caravane de vaisseaux. Comme expliqué lors du premier épisode de notre série, cet atterrissage représentera un énorme défi, notamment en raison de l’atmosphère extrêmement fine de Mars. Rappelons, qu’il est estimé que les vaisseaux utilisés pour faire atterrir des hommes et du matériel pèseront entre 50 et 75 tonnes. La raison de ce poids conséquent est simple: une fois sur Mars, il faudra y survivre. Le temps pour les astronautes d’étudier la planète. Mais aussi pour l’astre de s’aligner avec la terre, on parle de conjonction orbitale, afin de permettre un retour plus rapide des explorateurs. Celle-ci a lieu tous les 26 mois.

En tout, l’équipage devra ainsi passer entre 300 et 500 jours sur Mars. L’autre option serait d’y demeurer 30 jours, un temps bien trop court pour justifier le coût pharaonique d’un tel voyage. "Aujourd’hui, on pense que ça ne vaut pas trop le coup de rester trente jours. Le scénario à l’heure actuelle, c’est de rester environ un an", précise d’emblée Didier Schmitt, chargé de l'exploration humaine et robotique à l'Agence spatiale européenne (ESA).

"Life on Mars" Vivre sur Mars? Une question de temps pour certains, une utopie farfelue pour d'autres. Une fois le premier pied posé sur la planète rouge, de nombreux obstacles resteront à surmonter. Transports, alimentation, habitat, distractions, cette semaine, L’Echo répond à la question: comment vivre sur Mars? Mardi 10/08: Comment rejoindre Mars et s'y déplacer Mercredi 11/08: Arrivée sur la planète rouge: comment manger, boire et respirer Jeudi 12/08: Mars l'inhospitalière, ou le casse-tête d'une présence humaine permanente Vendredi 13/08: Si loin de la Terre, la santé mentale en péril

La clé: le recyclage

Si se poser sur Mars constitue un objectif avoué de nombreuses agences spatiales et autres entreprises privées, chaque kilo atterri sur la planète représentera un coût énorme. Transporter tous les éléments nécessaires à la survie de l’homme est donc inenvisageable. Une solution serait simplement d’y apporter le matériel dont l’équipage aura besoin pour créer de l’oxygène, de l’eau et de la nourriture.

Pour l’ESA, la clé de la survie sur Mars passera ainsi par un système de recyclage hyper efficace. "On veut recycler un maximum de choses surtout l’eau et l’air", souligne Schmitt.

Première étape: l’énergie

La bonne nouvelle, c’est que de multiples options s’offrent aux explorateurs pour respirer et s’abreuver. La première étape sera toutefois de générer de l’énergie. Rappelons qu’à cet égard le miniréacteur nucléaire demeure l’option privilégiée. Utiliser des panneaux solaires est également envisageable. Il faudrait cependant les déployer et ces panneaux sont sensibles aux conditions météo de Mars. "Le principal danger pour les panneaux solaires, c’est la poussière qui est présente sur Mars, car elle risque d’endommager les infrastructures", nous dit Fabiana Da Pieve, scientifique à l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de Belgique. Le développement d’une technologie qui permettrait aux panneaux solaires de se laver eux-mêmes pourrait venir résoudre ce problème.

Une fois que l’équipage se sera assuré une source d’énergie, le convoi n’aura plus qu’à se poser à un endroit où l’extraction de l’eau est possible. Elle devra ensuite être extraite, puis purifiée afin de pouvoir être digérée par les astronautes. L’eau martienne est en effet composée de perchlorates, des sels potentiellement toxiques pour le corps humain.

L’eau: plusieurs solutions, multiples problèmes

D’après plusieurs études, de l’eau liquide ou gelée serait en effet présente sur Mars, soit en surface ou enterrée parfois à quelques mètres de profondeur seulement. Des doutes subsistent toutefois au sein de la communauté scientifique quant à la véracité de bon nombre de ces théories.

En 2018, des scientifiques ont, par exemple, découvert un grand lac, qui se situerait à 1,6 km sous la surface martienne, près du pôle sud. Si l’existence même de ce lac est contestée, sa localisation pose, de toute façon, problème. Les conditions météorologiques et d’atterrissage sont en effet beaucoup plus difficiles près des pôles et les futurs équipages n'iront donc, vraisemblablement, pas s'y poser.

Des coulées intermittentes ont également été observées sur des pentes martiennes. Selon certaines études, celles-ci pourraient être constituées d’une saumure très salée, une analyse qui n’est pas unanimement partagée par les scientifiques. Il se pourrait que ces saumures soient, en réalité, de la poussière accumulée, nous dit Da Pieve. Il faut dire que les conditions de température et de pression à la surface de Mars ne permettent, en théorie, pas la stagnation ou l’écoulement en surface d’eau liquide.

Une autre option serait d’aller extraire la glace qui se situe potentiellement dans les profondeurs des cratères et des canyons de la planète. Une idée est donc d’atterrir près de Valles Marineris, une région de canyons de la taille des États-Unis qui a l'avantage de se situer proche de l'équateur, et de descendre dans les profondeurs des cratères.

Vu les incertitudes et les difficultés techniques entourant ces solutions, Da Pieve souligne que la solution privilégiée, à l’heure actuelle, reste l’extraction des particules d’eau directement du régolithe et des minéraux martiens. "Il y a certains minéraux qui sont capables de piéger les molécules d’eau. Ceux-ci seraient d’ailleurs enfouis à peu de profondeur, on ne devrait donc pas beaucoup creuser", note-t-elle.

De l’eau à l’oxygène…

"Et si vous avez de l’eau, vous avez aussi de l’oxygène", embraye Schmitt. Il suffira en effet d’électrolyser l’eau (H2O) afin d’obtenir de l’oxygène (O2). Des "redondances" seront nécessaires, au cas où cette option échoue. Ça tombe bien, à l’instar de l’eau, des molécules d’oxygène seraient également piégées dans les minéraux martiens.

De plus, l’atmosphère martienne est composée à 96% de dioxyde de carbone, soit le fameux CO2. Les astronautes pourront donc transformer le gaz carbonique en oxygène, même si ce procédé est très énergivore. Moxie, un instrument d’expérimentation à bord du robot Perseverance de la NASA, a déjà réussi pareil exploit. L’atmosphère de Mars est cependant très fine, c’est-à-dire qu’elle est composée de peu de molécules. "Même si on arrivait à transformer tout le CO2 de Mars en oxygène, sa production ne serait toujours pas énorme. Ça ne peut donc pas être la solution définitive", nous dit Da Pieve. D’où l’importance, une fois encore, des redondances.

La nourriture: un défi de taille

Générer suffisamment de nourriture pour sustenter l’équipage demeure le plus gros défi pour les astronautes une fois qu’ils auront atterri. S’il est, à l’heure actuelle, toujours envisagé de transporter l’essentiel de la nourriture sur place, l’option privilégiée est que les équipages fassent pousser des aliments. La clé serait, une fois n’est pas coutume, le recyclage. Prenons le cas de l’urine, par exemple. "On s’oriente vers un recyclage à 100% des urines non seulement pour l’eau, mais également pour reprendre une série d’éléments comme les nitrates, les nitrites, de l’azote, etc. Ceux-ci pourraient ainsi être réutilisés pour nourrir la spiruline", nous dit Schmitt.

Cette fameuse spiruline est le nutriment clé à la survie sur Mars. Cette algue permet, à elle seule, d’assurer 20% des besoins nutritifs journaliers de l’homme. En plus des algues spirulines, on utiliserait les déchets humains afin de nourrir des plantes supérieures comme la pomme de terre ou les salades. "On ne va pas pour autant aller élever des poulets", tempère l’expert. Les astronautes pourront toujours complémenter leur alimentation en amenant certains éléments sur Mars, comme la vitamine B12. Il faudra, de toute façon, prévoir des réserves de nourriture, au cas où quelque chose d’imprévu arrive.

Contrairement à ce que pourrait faire croire le film "Seul sur Mars", les plantes devront être cultivées en hydroponie, soit une technique de culture hors-sol, dans l’eau, le régolithe martien étant très toxique en raison des radiations cosmiques. "Les radiations cosmiques sont un danger non seulement pour les astronautes présents sur Mars, mais aussi pour les plantes qu’ils vont y faire pousser", souligne ainsi Da Pieve. De nombreuses expériences sont d’ailleurs effectuées à ce sujet. Les scientifiques ont, par exemple, pu observer de grandes différences entre les cultures qui ont poussé à distance et celles qui se sont développées à proximité de Tchernobyl. Les plantes qui ont grandi près du réacteur se sont ainsi protégées contre les radiations. "Ce fait est encourageant, même si on ne sait pas quels effets ces radiations auront sur les cultures à long terme et sur la santé des humains. Pour les premières missions sur Mars, on pourra en partie protéger ces cultures en allant sous terre et en utilisant de l’éclairage LED", précise la scientifique.

La terraformation: science-fiction ou réalité?

Vous l’aurez donc compris, se nourrir, s’abreuver et respirer sur Mars va représenter un défi considérable pour l’être humain. D’autant plus que, pendant tout ce temps, il devra également préparer son retour sur terre. Comme expliqué dans le premier épisode de notre série, il n’est pas certain que les explorateurs amènent avec eux le fioul pour le vol retour.

Il existe, finalement, une dernière solution, qui semble tout droit sortie d’un livre de science-fiction: la terraformation