Bernard Delvaux: "Le 737 Max représente 25% du chiffre d'affaires de Sonaca"

La décision de Boeing de suspendre la production du 737 Max n'aura pas d'impact en Belgique pour Sonaca. En revanche, sa filiale américaine est fortement touchée, l'appareil du géant US étant le plus important contrat de LMI Aerospace.

Cette fois-ci, le coup est rude pour Sonaca. L’annonce par Boeing de la suspension, à partir de janvier, de la production du 737 Max, va toucher de plein fouet le groupe aéronautique belge. Les explications de Bernard Delvaux, le CEO de l’entreprise de Gosselies.

Quelles vont être les conséquences pour Sonaca de la décision de Boeing ?

Si on s’en tient à la situation de Sonaca, et en particulier de la filiale américaine LMI Aerospace, qui travaille en direct pour Boeing et aussi pour le sous-traitant Spirit, la réduction de volume à 42 avions par mois - alors que Spirit continuait à 52 avions - n’était déjà pas une bonne nouvelle. On savait bien que c’était une situation qui ne pouvait pas durer éternellement, puisque Boeing entassait les avions sur les parkings. C’est compliqué d’un point de vue logistique et très couteux.

Il y a très peu d’informations sur cette décision. C’est pour combien de temps? Quel est l’impact sur les fournisseurs? Est-ce qu’ils vont demander aux fournisseurs de continuer à produire et à quel niveau? Est-ce que Spirit va continuer à produire? Il y a encore énormément d’incertitudes. Et contrairement à ce qui était intervenu lors de l’annonce de la réduction de cadence, avec une décision assez coordonnée avec la supply chain, cette fois-ci, l’information est tombée d’une façon beaucoup plus abrupte et moins préparée.

Que représentent les contrats liés au 737 Max pour Sonaca ?

Cela représente environ 25% du chiffre d’affaires du groupe Sonaca. On fait énormément de choses: des sous-assemblages d’éléments de structure pour le fuselage, comme des cages de train, des planchers de cabine. Ce sont des assemblages assez complexes, avec des milliers d’éléments dont nous produisons les pièces élémentaires. On fait aussi des éléments de bord d’attaque (des tôles étirées). On produit soit en direct pour Boeing, avec une activité dans la région de Seattle, soit pour Spirit, que l’on fournit à Wichita.

Le 737 Max est le contrat pour lequel nous avons le package le plus important par avion. C’est aussi le contrat qui correspond au plus grand nombre d’avions aux USA. C’est l’avion qui se vend le plus dans le monde après l’A320.

L’impact de la décision de Boeing est donc potentiellement ravageur pour l’ensemble du secteur ?

L’impact est gigantesque. Le 737 Max, c’est 60% du chiffre d’affaires de Boeing. J’entends parler de 600 entreprises sous-traitantes qui sont directement touchées, et encore plus indirectement ; de 12.000 ouvriers impactés dans la région de Seattle. Il y a sans doute pour l’instant une énorme pression sur la direction de Boeing et sur les autorités de certification. Mais j’imagine aussi qu’il y a une réflexion pour trouver les meilleures solutions à court terme pour les problèmes de logistique et de trésorerie qui peuvent exister, et à plus long terme, pour que l’industrie puisse, le moment venu, redémarrer dans des conditions correctes.

Vous n’êtes donc pas touchés en Belgique ?

Non, nous ne sommes touchés qu’au USA. Mais nous sommes touchés de façon importante. De la même façon que si il y a avait un problème avec l’A320 aujourd’hui, nous serions touchés de façon importante puisque c’est l’avion qui se vend le plus. Ce sont des programmes où nous devons absolument être présents parce que c’est un chiffre d’affaires énorme et de la croissance. Mais quand il y a un problème, ce sont de très mauvaises nouvelles.

Que pouvez faire concrètement si les commandes sont stoppées net par Boeing?

Le marché du travail aux USA est profondément différent de ce qu’il est en Europe. Le lien de l’ouvrier par rapport à son entreprise est beaucoup plus ténu. Quand on termine un contrat, cela se passe très vite, sans beaucoup d’indemnités et avec peu de périodes de préavis. Mais cela marche dans les deux sens. Les ouvriers quittent eux-mêmes rapidement une entreprise. Ils ont par ailleurs un marché de l’emploi qui est quasiment en surchauffe dans la plupart des États. Ils ont des taux de rotation du personnel très élevés car les possibilités sont importantes pour les ouvriers.

Un arrêt de la production serait donc certainement une perte de pouvoir d’achat pour les ouvriers, mais cela signifierait que l’on serait amené à perdre rapidement du personnel. Et je ne sais pas quand on pourrait le récupérer. Si un arrêt de la production devait s’étendre à la supply chain et devait durer plus que quelques semaines, je pense que l’on va vers de gros problèmes de cette supply chain et vers une période de redémarrage assez longue pour remonter en régime.

Est-ce qu’il existe des assurances ou des moyens de compensations pour les fournisseurs ?

Non.

Vous êtes donc complètement dépendant de votre donneur d’ordre ?

Oui, mais cela marche dans les deux sens. Quand cela va bien et que celui vend beaucoup d’avions, on est très heureux et on essaie de suivre la cadence. Quand il y a un souci comme celui-là, ce n’est pas une bonne nouvelle, mais il est normal de s’adapter aussi.

Quelles pourraient être les conséquences pour Airbus ?