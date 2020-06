Blueberry, le nouvel acteur aérospatial belge

Le rapprochement entre Sabena Aerospace et la Sabca donne naissance à Blueberry, un groupe aérospatial belge très diversifié.

Il réalise un chiffre d'affaires cumulé de 250 millions d'euros, emploie 1.200 collaborateurs répartis sur 12 sites, dont 4 en Belgique, et est actif dans plus de 10 pays: le nouveau groupe aérospatial Blueberry créé par le rapprochement entre Sabena Aerospace et la Sabca a été officiellement porté vendredi sur les fonts baptismaux.