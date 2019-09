Boeing en train de finaliser les changements exigés au 737 MAX

L'avionneur table toujours sur un retour dans le ciel du MAX au quatrième trimestre. Mais de nombreux experts sont sceptiques et ne voient pas le best seller de Boeing revoler avant le premier trimestre 2020.

Ce problème requiert une mise à jour du logiciel du système de contrôle de vol, et non un remplacement de pièces défaillantes, plus long et coûteux, dit encore cette source.