Boeing livre son premier avion sorti de son usine de finition chinoise

Cette usine, située dans la province du Zhejiang, est le premier centre de finition et de livraison de l'avionneur américain à l'étranger. Sa construction a débuté en mai 2017 dans le cadre d'un partenariat avec l'avionneur étatique chinois Comac.

Les Boeing 737 MAX, la version remotorisée de l'appareil vedette de l'avionneur américain, sont construits à Seattle, dans l'Etat américain de Washington (ouest des Etats-Unis), avant d'être convoyés à Zhoushan pour les finitions, et notamment l'aménagement intérieur. Ils sont equipés en sièges, galleys, meubles, systèmes de divertissement à bord (IFE), et peints aux couleurs des compagnies clientes. On y effectue aussi les derniers tests en vol avant les livraisons.