Boeing pas inquiet pour le financement des achats d'avions

Selon ce rapport, les montants dépensés en 2020 pour acheter des avions commerciaux ont reculé de 40% dans l'ensemble du secteur, à 59 milliards de dollars. Il y avait suffisamment de liquidités à la fin de l'année pour financer les livraisons, selon Boeing. Et pour la suite, l'avionneur américain s'attend à ce que les marchés continuent à se remettre de la crise et à ce que le coût du capital reste bas. Les clients de Boeing ont principalement financé leurs achats via l'argent à leur disposition dans leurs coffres, des emprunts auprès des banques ou des levées de fonds sur les marchés, précise l'entreprise. Les investisseurs institutionnels et les fonds ont cherché à accentuer leur présence sur le marché de l’aviation, proposant leurs services lorsque certaines sources de financement ont marqué une pause. Les loueurs d'avions ont par ailleurs continué à grignoter des parts de marché et possèdent désormais 46% des appareils en circulation dans le monde.